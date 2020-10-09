الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وشبورة مائية شمال البلاد والقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرى، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.