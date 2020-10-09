استعدادا للأمطار.. اليوم تحويلات مرورية بالدائرى حتى الانتهاء من صيانة الخزانات

كتب عبد الرحمن سيد

تبدأ اليوم الجمعة، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فى إجراء تحويلات لحركة السيارات أعلى الطريق الدائرى تستغرق 10 أيام بسبب إجراء أعمال صيانة لخزانات صرف مياه الأمطار، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتشرف إدارة المرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره" على أعمال متابعة وصيانة لصرف مياه الأمطار وعزل خزانات الصرف وغرف التجميع التى تنفذه شركة السلام انترناشونال، حيث سيتم فتح الخزانات وعمل عزل داخلى لها وتركيب طلمبات على خطوط الصرف الصحى بطول 4 كيلو أعلى الدائرى الداعم أمام نادى الصيد للقادم من القاهرة الجديدة اتجاه المعادى.

وتستلزم تلك الأعمال تحويل حركة السيارات من الدائرى الداعم الى الطريق الرئيسى فى القادم من القاهرة الجديدة وصولا إلى المعادى أمام نادى الصيد طول كيلو متر وعقب تجاوز منطقة الأعمال يتم العودة مرة أخرى إلى الطريق الداعم، وسيتم إجراء تلك الأعمال لمدة 10 أيام بدء من اليوم الجمعة 10 أكتوبر وسيتكون بشكل يومى من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا وسط انتشار الخدمات.