استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة ضبط 9 متهمين بخطف شخص بالمعادى

أمرت نيابة المعادى، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 9 متهمين بخطف أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، حيث نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف في منطقة المعادى، وحرر المحضر اللازم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالتوجه لمقابلة بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وفى وقتٍ لاحق وحال قيام زوجته تحمل نفس الجنسية بالتواصل معه هاتفياً تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها بقيامه باختطاف المذكور وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم أقروا بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية دولة أجنبية" بالنصب على أحد المتهمين، والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية، ما أثار حفيظته فخطط لاختطافه ومساومة زوجته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين.

وتم استدراج المجنى عليه للتقابل معهم بدعوى رغبتهم فى تحويل بعض الأوراق إلى عملات أجنبية، وفور وصوله قاموا باصطحابه داخل سيارة، وتوجهوا لإحدى الورش محل عمل أحد المتهمين، وقاموا باحتجازه وحاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وخشية افتضاح أمرهم قام إثنين من المتهمين باصطحابه لمصحة لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، واحتجازه بداخلها بدعوى علاجه من الإدمان "دون علم القائمين عليها بحقيقة الواقعة".

تم بإرشاد المتهمين المضبوطين التوصل لمكان إحتجاز المجنى عليه وإطلاق سراحه من داخل المصحة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وإتهمهم بإختطافه وإحتجازه، كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.