استدعاء ضابط التحريات بواقعة ضبط صاحب استوديو يزور المستندات فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على صاحب استوديو بتهمة تزوير المحررات الرسمية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب استوديو لقيامة بتزوير المحررات الرسمية بالبساتين وترويجها على عملائه.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إستوديو تصوير - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات الدائرة) بإصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وإتخاذه من الإستوديو ملكه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وعُثر داخل الإستوديو المشار إليه على (كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة"- الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد الترويج لتلك المحررات المزورة على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.