اليوم السابع
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ارتفاع عدد قتلى المرتزقة الموالين لتركيا فى إقليم ناغورني كاراباخ لـ107

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:44 ص
ارتفاع عدد قتلى المرتزقة الموالين لتركيا فى إقليم ناغورني كاراباخ لـ107 الحرب بين أرمينيا وأذربيجان
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المرصد السوري، أكد على ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك إقليم ناغورني كاراباخ إلى 107، ومقتل أكثر من 26 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك إقليم ناغورني كاراباخ خلال الساعات الـ48 الماضية.

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير أرمينيا في موسكو قوله إن وزير الخارجية زوهراب مناتساكانيان، سيصل إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الجمعة.
 
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى موسكو لإجراء محادثات، وحث على وقف الأعمال العسكرية في الصراع حول إقليم ناجورنو قرة باغ. 

المرتزقة

ارمينيا

اذربيجان

حرب

مرتزقة سوريين

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