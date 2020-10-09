ارتفاع طلبات التصالح لـ 8624 بمتحصلات 34 مليونا و 932 ألف جنيه في أسوان

من ناحية أخرى، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف الأعمال الجارية فى المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجارى، بما يساهم فى انسياب الحركة المرورية فى الاتجاهين.

ولفت عطية إلى أنه ستتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب تحسباً لأى اختناقات، ولاسيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات، والذى يشهد كثافة فى حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة.

ومن جانبه، أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، على أن المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد الشبكات والممتدة من المقاولون العرب وحتى مبنى مديرية التموين، شهدت معدلات تنفيذ أسرع على الرغم من معوقات المياه الجوفية والطبيعة الصخرية لهذه المنطقة، موضحاً بأن المرحلة الثانية تشمل تركيب مواسير جديدة بطول 1200 و بقطر 600 مللى لخط الصرف الصحى وبقطر 12 بوصة لخط مياه الشرب.

كما سيتم أستكمال المراحل التالية للمشروع حتى مدخل منطقة الكرور، وكشف رفعت أسماعيل بأنه بعد تخصيص 250 مليون جنيه عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة فى يوليو الماضى ، جارى طرح تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب للقضاء على ضعفها أو تكرار إنقطاعها حيث سيتم إنشاء خزان بسعة 10 ألاف م3 بمنطقة مدينة ناصر لزيادة تدفقات المياه بها و أيضاً مناطق وسط المدينة، بجانب إنشاء خزان آخر بمنطقة الشيخ هارون بسعة 5 ألاف م3 لتقوية مياه الشرب بها ، بالإضافة إلى إنشاء خزان ثالث بسعة 5 ألاف م3 بمنطقة الصداقة الجديدة لإنهاء مشكلة ضعف المياه بها ولمناطق السيل الجديد والسيل الريفى والزيداب والناصرية والجوزيرة.