ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى 253 مليون جنيه أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى قيمة الإيرادات نحو 253 مليون جنيه، مقابل 238 مليون دولار فى أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيرادات المحققة في أغسطس الماضي، كانت أعلى من تلك المحققة فى شهر يوليو السابق له، حيث بلغت قيمة إيرادات يوليو نحو 181.9 مليون جنيه، مقابل 234.4 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن كمية البضائع المنقولة فى أغسطس شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نحو 361.7 ألف طن، مقابل 316.9 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغ حجمها نحو 44.9 ألف طن، بينما كانت كمية البضائع المنقولة فى يوليو الماضى نحو 307.1 ألف طن، مقابل 270.4 ألف طن في نفس الشهر عام 2019.

أما بالنسبة لعدد ركاب السكك الحديدية فقد سجل فى أغسطس الماضي نحو 18.5 مليون راكب، مقابل 26.1 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بينما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية فى يوليو 16.2 مليون راكب، مقابل 24.3 مليون راكب فى نفس الشهر من عام 2019.

وشهدت السكك الحديدية تراجعا فى عدد الركاب والإيرادات نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد منذ مارس وحتى نهاية يونيه الماضى.