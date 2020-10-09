اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى 253 مليون جنيه أغسطس الماضى

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:00 ص
ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى 253 مليون جنيه أغسطس الماضى السكك الحديدية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى قيمة الإيرادات نحو 253 مليون جنيه، مقابل 238 مليون دولار فى أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيرادات المحققة في أغسطس الماضي، كانت أعلى من تلك المحققة فى شهر يوليو السابق له، حيث بلغت قيمة إيرادات يوليو نحو 181.9 مليون جنيه، مقابل 234.4 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019.
 
وأوضحت بيانات الإحصاء، أن كمية البضائع المنقولة فى أغسطس شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نحو 361.7 ألف طن، مقابل 316.9 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغ حجمها نحو 44.9 ألف طن، بينما كانت كمية البضائع المنقولة فى يوليو الماضى نحو 307.1 ألف طن، مقابل 270.4 ألف طن في نفس الشهر عام 2019.
 
أما بالنسبة لعدد ركاب السكك الحديدية فقد سجل فى أغسطس الماضي نحو 18.5 مليون راكب، مقابل 26.1 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بينما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية فى يوليو 16.2 مليون راكب، مقابل 24.3 مليون راكب فى نفس الشهر من عام 2019.
 
وشهدت السكك الحديدية تراجعا فى عدد الركاب والإيرادات نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد منذ مارس وحتى نهاية يونيه الماضى.

السكك الحديد

ايرادات

ركاب السكك الحديد

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن متوسط التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:30 ص

السكة الحديد تعلن تنفيذ خطة لتحديث نظم الإشارات بتكلفة 46.8 مليار جنيه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 07:00 ص

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية من كورونا.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 07:46 م

السكة الحديد تعلن متوسط التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:21 ص

صور.. السكة الحديد تعلن تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:44 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة