إطلاق نار على سيارة رئيس قرغيزستان السابق أتامباييف

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي إطلاق الرصاص في الميدان المركزي وسط العاصمة القرغيزية بيشكيك، على خلفية تجدد الاشتباكات بين مجموعتين من المتظاهرين، وأكدت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت مجددا بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق، ألمازبيك أتامباييف، ورئيس الوزراء المقال، كوباتبيك بورونوف، من جانب وآخرين موالين للسياسي سادير جاباروف الذي أعلنت بعض القوى السياسية في البلاد عن تعيينه لمنصب رئيس الحكومة من جانب آخر.

وأشارت وكالة "سبوتنيك-قرغيزستان" إلى أن المتظاهرين من الجانبين يرشقون بعضهم البعض بالحجارة، مؤكدة سماع دوي الرصاص وسط المدينة، ولفتت الوكالة إلى فرار بعض المتظاهرين من موقع الحادث، مضيفة أن مؤيدي جاباروف يحتلون حاليا الميدان المركزي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن سيارة الرئيس السابق أتامباييف تعرضت لإطلاق الرصاص خلال انسحابه من الميدان المركزي، دون ورود تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس سورونباي جينبيكوف عن فرض حالة الطوارئ في بيشكيك لمدة أسبوعين ونشر قوات للجيش في المدينة بهدف منع مزيد من الاضطرابات الأمنية.

وعلى خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق التي اجتاحت البلاد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، أقال الرئيس سورونباي مجلس الوزراء برئاسة كوباتبيك بورونوف، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بطلان نتائج الانتخابات وتعهدت بتحديد موعد الانتخابات الجديدة خلال فترة أقصاها السادس من نوفمبر.