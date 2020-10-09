إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز أولاد صقر بالشرقية

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر،إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إنقلاب توك توك نتيجة السرعة الزائدة، وإصابة الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم قائد التوكتوك بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.