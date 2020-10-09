اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز أولاد صقر بالشرقية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:42 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز أولاد صقر بالشرقية انقلاب توك توك - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص  بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب توك توك، دائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزى، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق منشية ناصر أولاد صقر.
 

وانتقلت الأجهزة الأمنية  بمركز شرطة أولاد صقر،إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إنقلاب  توك توك نتيجة السرعة الزائدة، وإصابة الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم قائد التوكتوك بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

 


مصر

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الشرقية

طريق منشية ناصر

انقلاب توك توك

مستشفى اولاد صقر المركزى

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