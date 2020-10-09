إصابة طفل بطلق نارى فى مزرعة كوبرى الكسارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، طفل مصاباً بطلق نارى بالقدم اليسري، وتم إخطار نيابة الصالحية الجديدة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول "أحمد م ي" 16 سنة مقيم فاقوس، يعمل بمزرعة كوبرى الكسارة، مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.