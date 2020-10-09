إصابة طفلتين شقيقتين بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما منزليا فاسد بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى طفلتين شقيقتين مصابتين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر إدعاء تناول طعاما منزليا فاسدا وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى ووضعهما تحت الرعاية الطبية الفائقة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة طفلتين بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما منزليا فاسدا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب محمد رشاد معاون مباحث المركز بوصول كلاً من الطفله جني م م ع والبالغة من العمر سنه ونصف والطفله نورسين م م ع البالغة من العمر عامين وتقيمان بندر طما دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابين " حالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد وتم تحويلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبالإنتقال وسؤال والد الثانية وعم الأولي المدعو محمد م ع 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة المذكورتين عقب تناولهما طعاما منزليا فاسدا ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.