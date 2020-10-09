إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة تكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" في منطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالى.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبطهما وبحوزتهما أجنة حديدية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وضبط هاتف محمول مجهول المصدر "جارى التوصل لمالكه"، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.