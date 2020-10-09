إحالة عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها فى المعادى للجنايات

قررت نيابة المعادى، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بقصد الاتجار، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما في منطقة المعادي، وحرر محضرا بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط شخصين– لهما معلومات جنائية)حال استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ـ طبنجة - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
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