إحالة عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها فى المعادى للجنايات

قررت نيابة المعادى، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بقصد الاتجار، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما في منطقة المعادي، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط شخصين– لهما معلومات جنائية)حال استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ـ طبنجة - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.