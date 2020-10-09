أمن أسوان يرصد 226 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الجمعة، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 226 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 37 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح فى 44 مخالفة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 72 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.