كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.37 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري، مؤخرا إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.