أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 9-10-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 9-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.09 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 231.09 ريال بما يعادل 61.60 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 211.84 ريال بما يعادل 56.47 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 202.21 ريال بما يعادل 53.91 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 173.32 ريال بما يعادل 46.20 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 134.80 ريال بما يعادل 35.94 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 115.55 ريال بما يعادل 30.80 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,187 ريال بما يعادل 1,916 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,618 ريال بما يعادل 431.24 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 231,091 ريال بما يعادل 61,605 $

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة واحدا بالمئة بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعد الذهب 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار.