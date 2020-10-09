أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 833 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر بقيمة 10 جنيهات، ليسجل الذهب 833 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب من 1886 دولارا إلى 1915 دولار، مع توقعات بتغير آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.



أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها

عيار 24 : 952 جنيها

الجنيه الذهب : 6664 جنيها

السعر العالمي : 1915 دولار

وكان مجلس الذهب العالمي، كشف أن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.

وأضاف مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طناً.