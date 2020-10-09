يأتي ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكري بين أذربيجان المدعومة من تركيا وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.