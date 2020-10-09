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أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتي تستضيفها موسكو اليوم الجمعة ستخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية آنا نغداليان - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان توجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرجي لافروف، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع ستتركز حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى.