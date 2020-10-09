أخبار مصر.. الصحة تعلن: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن تماماً

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الدولة لـ 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع، ووفاة سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

اتحاد الكرة يخطر "فيفا" رسمياً بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أرسل مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.

الحكومة تفند شائعة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

انطلاق ماراثون الدراجات بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر بأسيوط.. صور

قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، إن المحافظة شاركت اليوم الجمعة في الماراثون القومى للدراجات الهوائية الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد تحت شعار "شباب مصر بيهني مصر في يوم النصر" بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى إنابة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه 3 مجموعات من الشباب والفتيات وكبار السن بعدد يقرب من 250 متسابقا.

الحكومة تكذب شائعة خصم 10% من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وزوجة الشهيد عادل رجائي

توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى.

الدولة تواصل عمارة بيوت الله.. افتتاح 21 مسجدا فى 5 محافظات اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدى الشهيد أحمد منسى ومصطفى أحمد بالإسكندرية.. ويؤكد استهداف الوزارة افتتاح 350 مسجدًا بنهاية شهر أكتوبر.. صور

تواصل الدولة عمارتها لبيوت الله، حيث تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 21 مسجدًا فى 5 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح المساجد لشهرى سبتمبر وأكتوبر، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول شهر سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التى كانت مستهدفة 314 مسجدًا، وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات ما زالت متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين، ويفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم مسجد الشهيد أحمد المنسى في برج العرب بالإسكندرية، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، والذى يخطب منه الجمعة اليوم.

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وإنفوجراف

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة تم تداولها خلال أسبوع، وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد على هذه الشائعات.

البنك الدولى: الإمارات تتفوق على كندا ومعدل الفقر بين مواطنيها صفر

أكد البنك الدولى أن معدل الفقر بين مواطنى الإمارات يبلغ صفراً، كما أن نسبة «فجوة الفقر» بين مواطنى الدولة تبلغ صفراً أيضاً، وأوضح في أحدث تقرير عن مستويات، ونسب الفقر في دول العالم بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة» تفوّق الإمارات على كندا، التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%، حسبما ذكرت البيان الإماراتية.

فوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام

أعلنت وكالة رويترز منذ قليل فوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام

القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليوناً و123 ألفاً و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفاً و 980 عاملًا، يعملون فى 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

نوبل للسلام 2020 تذهب لبرنامج التغذية العالمى.. لجنة الجائزة: المنظمة جعلت الأمن الغذائى أداة لتحقيق السلام..البرنامج تأسس فى 1961 ويعمل به 17 ألف شخص بـ80 دولة.. واشنطن بوست: يلعب دورا أساسيا فى إنقاذ العالقين

أعلنت لجنة نوبل للسلام عن منح الجائزة هذا العام لبرنامج الأغذية العالمى، لجهوده فى مكافحة الجوع فى العالم، وقالت اللجنة المانحة للجائزة فى بيان لها إن وباء كورونا قد زاد من الجوع الذى يواجهه الملايين حول العالم، ودعت الحكومات لضمان أن برنامج الأغذية العالمى ومنظمات المساعدة الأخرى تتلقى الدعم المالى الضرورية لتغذية هؤلاء، وأضاف البيان إنه بهذه الجائزة تأمل اللجنة تحويل أنظار العالم غلى الملايين الذين يعانون أو يواجهون خطر الجوع. وقال رئيس لجنة نوبل بيرت ريس أندرسون إن برنامج التغذية العالمى يلعب دورا رئيسا فى التعاون المشترك فى جعل الأمن الغذائى أداة للسلام. وأضافت أنه يساهم بشكل يومى فى تعزيز أخوة الدول المذكورة فى وصية ألفريد نوبل.