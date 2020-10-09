أخبار × 24 ساعة.. الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية من الحريق

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية من الحريق

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة المؤجلين بنسبة نجاح 31.5%

وزير الكهرباء: أسعار بيع الطاقة للقطاع الصناعى ثابتة لمدة 5 سنوات

القومية للأنفاق تعلن بدء أعمال التشطيبات بمحطات مشروع مترو العتبة – الكيت كات

وزارة التضامن تعلن السماح للحضانات باستقبال الأطفال بنسبة 100%

صور.. هيئة السكة الحديد تبدأ إصلاح هبوط أرضى برصيف محطة السكة الحديد بالعصافرة

وزير الأوقاف يخطب الجمعة غدا بمسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية

التضامن تعلن حصر الحضانات غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفتح 700 حضانة جديدة

المتحف المصرى الكبير ينفذ تجربة أداء لنقل مسلة الملك رمسيس الثانى فى مكان عرضها

الأرصاد تتوقع غداً طقس حار شمالا شديد الحرارة على جنوب البلاد والقاهرة 35 درجة

وزير التعليم العالى يؤكد استقبال طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق بعد 11 أكتوبر

التموين تستمر فى طرح الكحول والمطهرات للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

"القوى العاملة" تصرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2822 عاملًا بالجامعة العمالية