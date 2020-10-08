اليوم السابع
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5.3 مليار دولار استثمارات الاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول البترول 2019

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص
5.3 مليار دولار استثمارات الاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول البترول 2019 حقل غاز - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أن حجم النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ حوالي 5.3 مليار دولار،  وبحسب ما ذكرت المصادر لـ " اليوم السابع " ، أن هذه الاستثمارات فى نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج  البترولية خلال عام 2019 .
 
وقالت المصاد ، أن حجم النشاط الاستثمارى للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 6.414 مليار جنيه خلال عام 2019 موزعة على عدد من الأنشطة المختلفة منها 2.042 مليار جنيه فى مجالات البحث وإنتاج البترول للشركات الوطنية و3.649 مليار جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يتناسب مع المواصفات العالمية و430 مليون جنيه فى رفع كفاءة خطوط الأنابيب وتحسين خدمة وتعبئة وتداول المنتجات البترولية  مضيفة أن حجم مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة بلغت حوالى 293 مليون جنيه متمثلة فى أعمال تجديد شبكات الإطفاء والتبريد وتأمين الحقول وتوريد معدات الإطفاء.
 
يذكر أن قطاع البترول نجح فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر خلال السنوات الست الماضية من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.

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