300 متسابق يرفعون شعار "لياقتك مناعتك.. دراجتك صحتك" بماراثون كفر الشيخ غدا

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح الغد الجمعة، ماراثون الدراجات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين فى كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيرًا إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات، بمشاركة 300 متسابق، وسيتم تكريم 25 فائزًا، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. درجاتك صحتك: " تأتى فى إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور، وعودة الأرض، والكرامة على أيدى قواتنا الباسلة".

وأضاف عزت، أن الماراثون سينطلق فى الثامنة والنصف صباحا من ميدان الملك عبدالله "ميدان النسر" وحتى كمين القرضا والعودة بمشاركة 300 شاب وفتاة ورواد أعضاء مراكز الشباب بالتزامن مع انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية فى وقت واحد.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، سيتم تقسيم المشاركين فى حارات منظمة ترتبط بألوان التيشيرت ليصمم المشاركين علم مصر بألوانه، استعدت مديرية الشباب والرياضة فنيا وتنظيميا بشكل متميز يليق باسم المحافظة، وابتهاجا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، يتم تكريم 25متسابقًا من الفائزين، ومنحهم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه تحفيزا للتنافس الرياضي.