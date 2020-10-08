وول ستريت ترتفع بفضل رهانات على التحفيز

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تحفيز مالي جديد، بينما أظهرت بيانات استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.40 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 28348.86 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.83 نقطة أو ما يعادل 0.43 بالمئة إلى 3434.28 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 78.75 نقطة أو ما يعادل 0.69 بالمئة إلى 11443.35 نقطة.
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