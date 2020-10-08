اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وول ستريت ترتفع بفضل رهانات على التحفيز

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:43 م
وول ستريت ترتفع بفضل رهانات على التحفيز البورصة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تحفيز مالي جديد، بينما أظهرت بيانات استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.40 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 28348.86 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.83 نقطة أو ما يعادل 0.43 بالمئة إلى 3434.28 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 78.75 نقطة أو ما يعادل 0.69 بالمئة إلى 11443.35 نقطة.

 


المؤشر داو جونز

وول ستريت

ترامب

المؤشر ستاندرد اند بورز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة