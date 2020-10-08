وول ستريت ترتفع بفضل رهانات على التحفيز

رويترز

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تحفيز مالي جديد، بينما أظهرت بيانات استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.