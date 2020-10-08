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ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:12 ص
ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد
شيماء بهجت

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استقبل أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس،  بقصر السیف، ولى العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حیث أدى الیمین الدستوریة أمام أمير البلاد ولیا للعھد حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وقد أعرب أمیر الكويت عن خالص تمنیاته لولي العھد، بالتوفیق والسداد مؤكدا على ثقته الكبیرة به لمواصلة مسیرة العطاء في خدمة الوطن العزیز وتحقیق مصالحه. 

حضر مراسم أداء القسم وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح ورئیس دیوان ولي العھد الشیخ مبارك فیصل الصباح ونائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكیل الدیوان الأمیري ومدیر مكتب أمیر البلاد أحمد فھد الفھد ورئیس المراسم والتشریفات الأمیریة الشیخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

وكان مجلس الأمة الكويتي، بايع بالإجماع اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في جلسة خاصة؛ حيث جاءت نتيجة التصويت على المبايعة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.


وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم - في كلمة له عقب التصويت - : "نبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، مباركة أسرة آل صباح، تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.


وتنص المادة (4) من الدستور الكويتي، على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة، والتي تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق، يزكي الأمير لولاية العهد، ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.

 


الكويت

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