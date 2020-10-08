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وكالة الأنباء الفرنسية تستعين بفيديو لليوم السابع لفضح أكاذيب الإخوان .. صور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:42 م
وكالة الأنباء الفرنسية تستعين بفيديو لليوم السابع لفضح أكاذيب الإخوان .. صور
كتب كامل كامل

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استعانت وكالة الأنباء الفرنسية، بفيديو نشر على اليوم السابع يناير 2014 لفضح أكاذيب اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى روجت أكاذيب وشائعات بأن ضابطا بالعمليات الخاصة بأجهزة الأمن المصرى يؤيد دعوات الإخوان للتظاهر، ويطالب المصريين بالنزول في الشوارع، إلا أن حقيقة الفيديو قديم وتم نشره عبر اليوم السابع عام 2014؟

 

وبحسب تقرير وكالة الأنباء الفرنسية الذى فضح أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، قال: "تزامناً مع دعوات للتظاهر فى مصر تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي – موالون للإخوان- فيديو يدّعى ناشروه أنّه يظهر ضابطاً مصرياً يطمئن المواطنين في الأيام القليلة الماضية ويدعوهم للتظاهر. لكنّ المشاهد في الحقيقة تعود إلى العام 2014.

 

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية :" بدأ انتشار المقطع في 25 سبتمبر تزامناً مع دعوات للتظاهر في مصر أطلقها المقاول المقيم في الخارج محمد علي والتي وجدت استجابة على نطاق محدود في بعض المناطق في 20 سبتمبر ثم الجمعة الماضي.

 

وأشار تقرير الوكالة الفرنسية إلى أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية تداولت فيديو وجاء في النصّ المرافق له "عاجل: ضابط بالعمليات الخاصة يطمئن المواطنين +ماحدش يخاف طول ما إحنا موجودين" موضحة أن هذه الفيديو تم تداوله على نطاق واسع جدا.

 

وفضحت وكالة الأنباء الفرنسية أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة :" فقد أرشد البحث عن النصّ المرافق له في محرّك جوجل، إلى المقطع الأصليّ منشوراً على قناة "اليوم السابع" في موقع يوتيوب بتاريخ 25 يناير عام 2014".

1020208202244847-وكالة الانباء الفرنسية تستعين بفيديو لليوم السابع لفضح الإخوان
وكالة الانباء الفرنسية تستعين بفيديو لليوم السابع لفضح الإخوان

 

1020208202244848-وكالة الأنباء الفرنسية تكذب الإخوان
وكالة الأنباء الفرنسية تكذب الإخوان

وكالة الأنباء الفرنسية

جماعة الإخوان الإرهابية

ضباط الأمن الخاص

شائعات الإخوان

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