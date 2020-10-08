وفاة ليندا سليمان "معلمة الوزراء".. ووزيرة التخطيط: فقدنا أما عظيمة ومربية فاضلة

كتب محمد سعودي

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة ليندا سليمان ناظرة مدرسة "إنجلش ميشن" بمصر الجديدة، التي توفيت اليوم، حيث كتبت الوزيرة عبر انستجرام: "فقدنا اليوم أمًا عظيمة ومربية فاضلة لطالما أعطتنا من العلم والمبادئ والأخلاق ما ساعدنا على شق طريقنا في الحياة.. مس "ليندا سليمان"، أستاذتي الغالية، يؤلمني كثيرًا أنني أكتب كلمات رثائك".

وأضافت وزيرة التخطيط: "لن ننساكي، لأنكِ ممن يطبعون طيفهم الجميل على أرواح كل من حولهم. كنتِ سراجًا وِضع على منارة فرآه الجميع واقتدى به.. سنفتقدك كثيرًا، ولن يصبرنا على فراقك إلا ما تركتيه فينا من مبادئ وقيم.. رحم الله من كانت أمًا للجميع".



وزيرة التخطيط عبر انستجرام

وفي العام 2018، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة لينده سليمان، ناظرة إحدى المدارس، باعتبارها واحدة من رواد التعليم، والمفاجأة أن المدرسة التى تولت إدارتها خرّجت عددا من وزراء الحكومة الحاليين.

وتتلمذ أكثر من وزير على يد لينده سليمان، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وقد ولدت السيدة ليندا فى مدينة طنطا، وتربت بها، وتعلمت بمدرسة "أمريكان ميشن" فى طنطا، ثم عملت بها مدرسة ثم مديرة، ثم انتقلت إلى القاهرة، وعملت بمدرسة "إنجلش ميشن"، وكانت تدرس الإنجليزية، ثم أصبحت ناظرة للمدرسة .



وزيرة التخطيط مع السيدة ليندا سيلمان

وقد أنشأت مدرسة "إنجلش ميشن" عام 1936 تحت اسم البعثة الإنجليزية، أو إنجلش ميشن، ويطلق عليها أيضًا مدرسة كلية السلام، وتتميز تلك المدرسة بالانضباط فى التعليم والأخلاق والزى المدرسى.



وزيرة التخطيط والسيدة ليندا سليمان

وفي تصريحات سابقة لها، تقول ليندا أنها فخورة بطلابها الذين أصبحوا وزراء فى الحكومة الحالية، وإنها كانت تؤهل الطلاب حتى يكونوا على قدر كبير من اللباقة ليستطيعوا الحديث أمام الرئيس السادات، عند استدعائهم من قبل رئاسة الجمهورية لتقديم الورود له فى المناسبات أو للزوار القادمين المسئولين لمصر آنذاك.



وزيرة التخطيط في صورة مع ليندا سليمان

وحكت أيضا فى لقاء تليفزيونى سابق مع الإعلامية رشا نبيل: "الوزراء دول أولادى وفى يوما ما قعدوا على حجرى.. وروحهم الحلوة محدش علمهالهم"، وتابعت مداعبة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بصفته طبيب أسنان قائلة: "الحظ محالفنيش إنى أروحله علشان كدة دلوقتى معنديش أسنان علشان أكل بيها"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع وصف وفاء واحترام الدكتور خالد عبد الغفار.