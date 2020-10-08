وفاة طبيب مصرى فى الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب أحمد علوى

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن وفاة طبيب مصري اليوم الخميس، يدعي الدكتور أحمد زايد طبيب الباطنة والكلى في مستشفى الجهراء، الذي وافته المنية جراء اصابته بفيروس ⁧‫كورونا المستجد ومضاعفاته‬⁩.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها إن الدكتور زايد مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 37 عامًا، ويعمل في الكويت منذ 6 أعوام، وأصيب منذ شهرين بالفيروس، ودخل العناية المركزة قبل شهر.

وكانت الكويت أمس ، الأربعاء، قد أعلنت ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، ، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 639 حالة.