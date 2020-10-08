وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد منسى بالإسكندرية غدا.. صور

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية غدًا الجمعة، مسجد الشهيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب العاشرة صباحًا، ضمن خطة الوزارة لافتتاح المساجد، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى، وضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وفى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مسجد الشهيد أحمد منسى تبلغ مساحته الداخلية 270 مترًا، كما أنه ملحق به مصلى خارجى على مساحة 1000 متر، وساحة انتظار سيارات 431 مترا، لافتًا إلى أن المسجد ملاصق لوكالة سوق الخضار الجديدة ببرج العرب بديل وكالة الحضرة، وتم تشييده على الطراز الإسلامى المميز.

وتفتتح وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، 21 مسجدًا، في 5 محافظات بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

والمساجد المقرر افتتاحها في المحافظات هي: "مسجد الشهيد أحمد منسي - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي:"مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حي الغزلان بئر العبد، التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش".

وفى محافظة أسيوط تتفتح مديرية الأوقاف مساجد "الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة – ابنوب، الري – ديروط، وزارة الرى، محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط، الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط، الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط، بلال بن رباح- شلشن – ديروط، القاضي – حبلصه – القوصية، الرحمن – عزبة يوسف – البداري".

وفى البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة مسجد ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار، وفى الدقهلية سيتم افتتاح مسجدى "الديسة عزبة الديسة بني عبيد، السوابعة ميت يعيش".