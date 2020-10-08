وزير الأوقاف يخطب الجمعة غدا بمسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية

كتب على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية غدًا الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسى، بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب العاشرة صباحًا، ويؤدى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إنه من المقرر أن يتوجه بعد ذلك كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية ويؤدي به وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ".

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة ، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى، وضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن مسجد الشهيد أحمد المنسى تبلغ مساحته الداخلية 270 مترا، كما أنه ملحق به مصلى خارجى على مساحة 1000 متر، وساحة انتظار سيارات 431 متر مسطح، لافتا إلى أن المسجد ملاصق لوكالة سوق الخضار الجديدة ببرج العرب بديل وكالة الحضرة، وتم تشييده على الطراز الإسلامى المميز، لافتا إلى أن مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، هو آخر آخر مسجد على ترعة المحمودية والمسجد الثامن على محور المحمودية، وتبلغ مساحته 650 مترا، حيث تبلغ مساحة الدور الأرضى 350 مترا والأول 230 مترا، وتم فرشه بسجاد من أفخم أنواع السجاد، ونجف شبيه بالنجف فى الحرم المكى.