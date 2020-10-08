وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم مصرى".. فيديو

إبراهيم سعيد

تحدثت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مبادرة "اتكلم مصري" التى أطلقتها الوزارة لتوعية أبناء المصريين بالخارج خلال اللقاءات التى تقيمها بشكل مستمر معهم.

وأكدت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن مبادرة "اتكلم مصرى" مبادرة تهدف إلى تعميق الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.

وأشارت إلى أن الكثير من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج يتحدثون بلغات أجنبية، وهي إضافة لهم، ولكن مبادرة "اتكلم مصري" تؤكد عليهم ألا ينسوا لغتهم العربية وهويتهم المصرية.

ولفتت، إلى أن اللغة هي التي توصل الفرد بالمجتمع وتشرح له تاريخ بلده وتوثق له الحاضر، مفيدة بأن الأبناء عند زيارتهم لمصر ولأهلهم ولعدم فهم أحد للغتهم يقررون عدم النزول مرة أخرى، لذلك كانت المبادرة هامة ليتمكنوا من التحدث باللغة العربية.

كانت قد أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة المصريين العالقين بالخارج خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة تتعامل مع المصريين بالخارج من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الاتحادات والكيانات، متابعة: أقوم بالرد على التليفون ليلا ونهار وخصوصا الوتس آب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرات مثل "مصر تستطيع وإحياء الجذور" هي مبادرات أطلقتها وزارة الهجرة لربط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن مبادرة مراكب النجاة تهدف إلى تقديم حلول بديلة لمن يفكر في الهجرة غير الشرعية، حيث نستهدف مختلف الفئات العمرية برسائل توعية حول خطورة الهجرة غير الشرعية، كما أن هناك استخدام للواتس آب للتواصل مباشرة مع المصريين بالخارج وتلقى مشكلاتهم.