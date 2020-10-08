اليوم السابع
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وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:17 ص
وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكترونى _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام).

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك قبل المدة الزمنية المحددة قبل يوم 20 أكتوبر المقبل ويتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كل الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

وتيسيراً على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء لحين الانتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.


اخبار المرور

الملصق الالكترونى

ادارة المرور

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

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