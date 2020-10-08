واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد بعض المؤسسات المالية الإيرانية

كتب أحمد عرفة

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قرارا عاما بعرقلة تعاملات بعض المؤسسات المالية الإيرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.كما أعلنت الوزارة، تعهدها بمواصلة العقوبات حتى توقف إيران دعمها للإرهاب.

وقبلها نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، عن مصادر تأكيدها أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران خلال أقل من ساعة، موضحة أن العقوبات الأمريكية المتوقعة ستشمل 14 مصرفا إيرانى.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى، أن خسائر إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تجاوزت 150 مليار دولار، وقال روحانى، وفقا لما ذكرت "روسيا اليوم"، إنه لولا العقوبات الأمريكية لتمتع الإيرانيون بحياة أفضل.

وأوضح: "لولا العقوبات الأمريكية لتمكن الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، ولكانت السلع أقل ثمنا ولكان سعر الدولار منطقيا".