نقيب البيطريين يعلن بدء تفعيل الإشراف على المزارع البيطرية

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين عن بدء تفعيل القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع البيطرية، مؤكدا دخوله إلى حيز التنفيذ بعد أن ظل معطلا منذ إصدار وزير الزراعة له فى شهر مارس الماضى.

وأضاف النقيب العام للأطباء البيطريين، فى بيان، أن تطبيق القرار سيكون قاصرا علي الأطباء البيطريين من غير العاملين في القطاع الحكومى، بحيث يتمكن قطاع كبير من البيطريين غير المعينين بالحكومة من الحصول على فرصة عمل حقيقية.

وكان وزير الزراعة قد أصدر القرار الوزارى رقم 220 بتاريخ مارس 2020، يفيد بأنه لا يتم منح تراخيص المنشأة البيطرية، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطرى مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.