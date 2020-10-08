نسبة مشاهدة مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس بأمريكا تفوق مثيلتها في 2016

رويترز

أظهرت بيانات مبكرة لشركة نيلسن لأبحاث الإعلام وقياسات المشاهدة اليوم الخميس أن مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع منافسته من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس جذبت عدد مشاهدين عبر التلفزيون أكبر من مشاهدي المناظرة المماثلة التي جرت في 2016.

وأظهرت البيانات أن نحو 50 مليونا شاهدوا المواجهة بين الاثنين مساء الأربعاء عبر سبع قنوات وشبكات تلفزيونية. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في وقت لاحق اليوم الخميس عندما تضاف شبكات أخرى للمحصلة.

ويمثل هذا العدد زيادة نسبتها 17 بالمئة في عدد المشاهدين مقارنة مع 37 مليونا تابعوا مناظرة بنس مع المرشح الديمقراطي تيم كين في 2016.

وجذبت كلا المناظرتين للنواب عددا أقل من المشاهدين بالمقارنة مع مناظرات مرشحي الرئاسة. وحققت مناظرة الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بادين في 29 سبتمبر أيلول 73 مليون مشاهدة مما جعلها ثاني أكبر حدث مشاهدة على التلفزيون الأمريكي هذا العام بعد نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول).