موسكو: هبوط طائرة المعارض نافالنى الاضطرارى تزامن مع بلاغ كاذب بتفخيخ المطار

كتب أحمد عرفة

قال سيرجي بوتابوف المتحدث باسم الشرطة الروسية، إنه تزامنا مع الهبوط الاضطراري لطائرة المعارض الروسى أليكسي نافالني إثر تدهور حالته الصحية، تلقى المطار بلاغا كاذبا بتفخيخه مصدره ألمانيا. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم الشرطة الروسية، أنه لم يتم نشر المعلومات عن بلاغ التفخيخ، ولم يتم إخلاء المطار، وأن الخبر عن الحادث انتشر فقط بعد تصريح نافالني نفسه بذلك.

وتابع المتحدث باسم الشرطة الروسية:"لم تنشر الداخلية أي معلومات عن تفخيخ مطار أومسك حيث هبطت طائرة نافالني، لذلك يبرز السؤال حول مصدر حصول نافالني على هذه المعلومات رغم وجوده بمستشفى شاريتيه في ألمانيا الذي نقل إليه من أومسك، مشيرا إلى أن التحقيق أثبت أنه تم إرسال رسالة تفخيخ المطار عبر خوادم في ألمانيا، وأن الجانب الروسي خاطب ألمانيا للمساعدة في التحقيق في هذه القضية.