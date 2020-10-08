مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8/10/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب أسامة عبد الحميد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.







أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :مواقيت الصلاة فى القاهرةموعد صلاه الفجر 4:26 صتوقيت صلاة الظهر 11:42 صميعاد صلاة العصر 3:02موعد صلاة المغرب 5:33ميعاد صلاة العشاء 6:49مواعيد الصلاة فى الإسكندريةموعد صلاة الفجر 4:30 صتوقيت صلاة الظهر 11:47موعد صلاة العصر 3:06توقيت صلاة المغرب 5:36 مموعد صلاة العشاء 6:54 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 4:21توقيت صلاة الظهر 11:38 مموعد صلاة العصر 2:58 مميعاد صلاة المغرب 29: 5 متوقيت صلاة العشاء 6:45 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخموعد صلاة الفجر 4:14 صتوقيت صلاة الظهر 11:30موعد صلاة العصر 2:51توقيت صلاة المغرب 5:22 مموعد صلاة العشاء 6:37 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 4:21 صتوقيت صلاة الظهر 11:36 صموعد صلاة العصر 2:58 متوقيت صلاة المغرب 5:30 مموعد صلاة العشاء 6:42 مونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :مكةموعد صلاة الفجر 4:53 صتوقيت صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 3:30 مموعد صلاة المغرب 6:05 مميعاد صلاة العشاء 7:14 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 4:53 صتوقيت صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 3:30 مموعد صلاة المغرب 6:05 متوقيت صلاة العشاء 7:14 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:25 صتوقيت صلاة الظهر 11:40 صموعد صلاة العصر 3:02 مميعاد صلاة المغرب 5:37 مموعد صلاة العشاء 6:46 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:11توقيت صلاة الظهر 11:27 مميعاد صلاة العصر 2:47 مموعد صلاة المغرب 5:19موعد صلاة العشاء 6:34 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 4:55 صتوقيت صلاة الظهر 12:10 مموعد صلاة العصر 3:32 متوقيت صلاة المغرب 6:03 مموعد صلاة العشاء 7:16 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 4:56 صتوقيت صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:32 متوقيت صلاة المغرب 6:04 مموعد صلاة العشاء 7:23 ممواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 4:19 صموعد صلاة الظهر 11:35 صميعاد صلاة العصر 2:56 متوقيت صلاة المغرب 5:26 ممواقيت صلاة العشاء 6:42 م