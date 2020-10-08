منظمو المنتدى الاقتصادى العالمى يقررون عقده فى بورجنستوك بدلا من دافوس

كتب أحمد علوى

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء 7 أكتوبر أن دورته لعام 2021 ستعقد في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 مايو المقبل، وتماشياً مع إعلان سابق لاستضافة تجمع أصغر عددا، سيتم تنظيم الحدث الذي يقترن بالتشبيك وربط العلاقات على مدى عدة أيام في منتجع بورجنستوك الذي يقع على قمة هضبة وسط سويسرا بدلاً من إجرائه في المعقل الجبلي التقليدي في دافوس في الجزء الشرقي من البلاد في النصف الثاني من يناير.

في السياق، يُتوقع أن ينخفض ​​عدد الحاضرين الفعليين على عين المكان إلى النصف، أي من حوالي 3000 في الدورات السابقة إلى 1500 شخص كحد أقصى. أما محور الاهتمام في دورة عام 2021 فسيكون " النقلة الكبرى"، في إشارة إلى إعادة بناء العالم بعد الجائحة التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، سيكون منتدى عام 2021 مسبوقا بـ "حوارات دافوس" رفيعة المستوى، التي سيقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بتنظيمها رقميًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل.

وبالنظر لارتفاع معدلات الإصابة بوباء كوفيد - 19 في أوروبا، بما في ذلك سويسرا، فليس بإمكان المنظمين ضمان إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل حضوري.

وفي بيان صدر امس الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، أعلن المنتدى أنّ "الاجتماع سيُعقد طالما كانت جميع الظروف متوفرة لضمان صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المُضِيف".