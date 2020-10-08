مكافحة المخدرات تضبط 63 "ديلر" بمحيط الأندية ومراكز الشباب

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 59 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهماً، عثر بحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت 8 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 8,760 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 2,930 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 4,740جرام، و2400 قرص مخدر، و1993 قرص مؤثر، وتم تنفيذ 22 حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط "37,365 ألف جنيه - 57 هاتف محمول – 6 سيارات – 6 دراجات نارية –ميزان – 10قطع سلاح أبيض"، فيما لقيت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان ، وجاري إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.