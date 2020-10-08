اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل 8 فى حرب عصابات بمخيمات اللاجئين الروهينجا ببنجلادش

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:40 م
مقتل 8 فى حرب عصابات بمخيمات اللاجئين الروهينجا ببنجلادش الروهينجا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة وعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية اليوم الخميس، إن اشتباكات اندلعت بين عصابات إجرامية مسلحة في مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنجلادش، مما اضطر الآلاف إلى الفرار وأودى بحياة ثمانية على الأقل في اشتباكات في الأيام القليلة الماضية.

واعتقلت السلطات 12 بعد أيام من إطلاق النار والحرق المتعمد والخطف المتبادل بين عصابات تتنافس على السيطرة على المخيمات الشاسعة، وهي أكبر تجمع للاجئين في العالم وتضم أكثر من مليون لاجئ.

وقال رفيق الاسلام وهو مفتش شرطة يعمل في كوكس بازار، وهي أقرب بلدة إلى المخيمات، لرويترز عبر الهاتف "يسود وضع متوتر هناك.. مجموعتان تحاولان فرض هيمنتهما في المنطقة"، مضيفا أن ثمة اشتباها بأنهما من مهربي المخدرات والبشر.

والمنطقة هي بؤرة تجارة مخدر الميثامفيتامين المربحة، التي يتم تصنيعها في الغالب عبر الحدود في ميانمار.

وقتل أكثر من 100 من الروهينجا منذ 2018 في حوادث تقول جماعات حقوق الإنسان إنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء لكن الشرطة تقول إن الضحايا سقطوا في "تبادل إطلاق النار" مع مهربي المخدرات المشتبه بهم.

 


مخيمات اللاجئين

بنجلادش

الروهينجا

ميانمار

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