مفيش واسطة.. مدير الكلية الحربية يكشف شروط التحاق المتقدمين الجدد .. فيديو

إبراهيم حسان

كشف اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، عن تنفيذ إجراءات للتأكيد على صحة وسلامة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، ضد فيروس كورونا المستجد، كما كشف شروط الالتحاق بالكلية الحربية، مشيرًا إلى عدم وجود واسطة على الإطلاق بالكلية.

وقال زاهر، في حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع عبر قناة dmc، إنه تم تعيين أطباء على بوابات الدخول بهدف الكشف على الطلبة ومرورهم من بوابات تعقيم قبل دخولهم إلى الكلية، والتأكيد عليهم بحتمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، كما يتم تعقيم جميع الأماكن عقب انتهاء اليوم استعدادا لليوم التالى.

أضاف مدير الكلية الحربية، أن مدة تواجد الطالب في الكلية 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها العلوم العسكرية في السنة الأولى، وفى العام التالى يدرس العلوم الإنسانية وأساسيات علمية، وفى العام الثالث يدرس المواد التخصصية، كما يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للأكاديميات العسكرية الأجنبية.

وعن أعداد المتقدمين للكلية الحربية سنويا، كشف اللواء أشرف سالم زاهر، أن الأعداد تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف طالب، وشهد العام الحالي زيادة ملحوظة رغم انتشار فيروس كورونا، وهذا يعكس مدى الوعى والإجلال لتضحيات القوات المسلحة التي يقدمها ضباطها وجنودها في سبيل الوطن.

وأكد أن الكلية الحربية هي نواة القوات المسلحة المصرية، والمسئولة عن تأهيل ضباط المستقبل لمهمة الدفاع عن أرض الوطن وحماية، ولذلك لابد من انتقاء أفضل الطلاب المتقدمين طبقا لمواصفات محددة، مبينا: "المقياس الأساسى هو كفاءة الطالب فقط، واجتيازه للاختبارات المختلفة"، مشيرا إلى أن ولاء الطلاب وانتمائهم هو للوطن فقط، قائلا: "لا يوجد واسطة على الإطلاق في الكلية الحربية والأفضل للطالب الذى سيعتمد على وجود واسطة أن يعد نفسه إعداد جيد بدنيا وثقافيا".

وتابع: "أنصح الطلاب المتقدمين بالالتزام بتنفيذ تعليمات ملء الملف من البداية، وكتابة جميع البيانات المطلوبة دون إخفاء أي بيان سواء سهوا أو عمدا، كما أؤكد على الالتزام بالتوقيتات المحددة والاهتمام باللياقة البدنية والسباحة والثقافة العامة عن طريق الاضطلاع على كل ما هو جديد، وعلى الجميع بذل أقصى الجهد بهدف الحصول على أعلى تقييم لتحقيق النجاح والقبول".