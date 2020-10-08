مطران الكاثوليك بالإسماعيلية يفتتح دار القديس بـيو والمعهد الدينى.. صور

افتتح اليوم الخميس، الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية ذاتها، دار القديس بـيو بالإسماعيلية والمعهد الديني وأيضًا تدشين الكنيسة بعد التجديد .

وبحسب الكنيسة الكاثوليكية، بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بحضور أصحاب النيافة و لفيف من كهنة الإيبارشية، ثم تم افتتاح دار القديس پـيو وتدشين الكنيسة الجديدة في مدينة المستقبل التابعة لمحافظة الإسماعيلية، كما افتُـتِح اليوم الأول للعام الدراسي بالمعهد، ثم اختتم المطران اليوم بالبركة الرسولية.

وفى يونيو 2019، اعتمد البابا فرنسيس بابا الكاثوليك بالفتيكان، الأب دانيال لطفي أسقفًا لإيبارشية القبطية بالإسماعيلية وتوابعها بعد انتخابه من قبِل سبنودس الكاثوليكي، ليتم تجليسه 5 سبتمبر من ذات العام بحضور ومباركة نيافة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك.

والأنبا دانيال مطران الإسماعيلية، من مواليد 4 مايو 1969م، بقرية نجع رزيق التابعة لمحافظة أسيوط، و عندما انهى تعليمة سنوات دراسته تواجه إلى القاهرة وبدأ في بحث العلوم الدينية فإلتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وحصل الأسقف دانيال على ليسانس الفلسفة اللأهوتية وانتقل إلى مسقط رأسه فييوليو عام 1996،

وسيّم حينها كاهنًا بيد مطران الإيبارشية الأنبا كيرلس وليم ، و خدم في ذلك الحين كنيستى السيدة العذراء مريم ، وكنيسة قلب يسوع، ثم ذاع حرصه على خدمة أبناء الكنيسة الكاثوليكية فاستمر يدخم راعيه العقيدة الكاثوليكية ولم يبخل بعلمه وأصبح معلمًا بالكلية الإكليريكة عام 2000.































