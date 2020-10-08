اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع 8 بسبب انفجار محطة وقود فى ضواحى لاجوس النيجيرية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:02 م
مصرع 8 بسبب انفجار محطة وقود فى ضواحى لاجوس النيجيرية انفجار - أرشيفية
وكالات

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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة انفجار وقع اليوم في محطة وقود في إحدى ضواحي لاجوس، وأوضح مسؤول وكالة الطوارئ النيجيرية أولوفيمي أوكي أوسانينتولو أنّ العديد من الأشخاص أصيبوا في موقع الانفجار في منطقة باروا المكتظة بالسكان, مبيناً أن 25 منزلا معظمها من طابق واحد 16 متجرا ومدرسة ابتدائية قد تأثرت بالانفجار حيث لا تزال عمليات الإنقاذ في المنطقة مستمرة، حسبما ذكرت "واس".

انفجار

نيجيريا

باروا

محطة وقود

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