مستشار سابق لصندوق النقد: مصر نجحت فى عبور أزمة كورونا وتحقيق معدل نمو إيجابى

كتب أحمد حمادة

أشاد الدكتور فخرى الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه يسير في الطريق الصحيح موضحًا أن مشروعات الطاقة المتجددة تشهد طفرة كبيرة حيث من المتوقع أن تزيد المشروعات حتى 2030 ليكون 20% من مصادر الطاقة المصرية وهو ما يسمح بعدة إجراءات تعود على صالح المجتمع .

وأضاف الفقي في حواره على برنامج مال وأعمال على قناة إكسترا نيوز أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي تتواجد فيها الدكتورة رانيا المشاط شهدت إشادة من الجميع لما تم في مصر من إصلاح اقتصادي لما تحقق خلال فترة كورونا حيث إن مصر هي الوحيدة من بين 38 دولة نامية من حققت معدل نمو موجب بخلاف باقى الدول التي عانت من الأزمة .

وشدد الفقى على ضرورة الاتجاه الى الاقتصاد الرقمى نظرًا للمرونة التي يتمتع بها في ظل الأزمات، مؤكدًا أن قوة الدول حاليًا أصبحت تعتمد على قدرتها في إدارة الأزمات والمخاطر وهو ما نجحت فيه مصر خلال الفترة الماضية .

مصر منذ 2015 حصلت على 6.5 مليار يورو لـ116 مشروع أغلبها بالتعاون مع القطاع الخاص وجميعها مشروعات صديقة للبيئة.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي والمعروفة بـ"اجتماعات الخريف" لعام 2020 ستعقد في شكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري .

وقالت البيانات المنشورة علي الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، إنه انعقاد الاجتماعات عبر الإنترنت يأتي لضمان صحة المشاركين وموظفي المؤسستين وسلامتهم في ضوء المخاوف الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).