مسئول أمريكى عن إصابة ترامب بكورونا: مشكلة أمن قومي وجرح مفتوح يساعد على الانقسام

كتبت: نهال أبو السعود

صرح مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، بأن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس Covid-19 هي مشكلة على مستوى الأمن القومي وبمثابة جرح مفتوح يساعد على إثارة الانقسام.

قال بيل إيفانينا لتليفزيون هيرست في مقابلة مطولة: "أعتقد أنه جرح مفتوح لخصومنا للاستفادة منه، ولكن الآن بعد أن تم تشخيص حالة الرئيس، فإنه يوفر لهم فرصة، مرة أخرى، ليس فقط لتعزيز وتفاقم وتضخيم الرسائل على كلا الجانبين"، وأضاف: "سنرى الخصوم يستخدمون كلا الجانبين من هذه الأسئلة لإحداث المزيد من الاضطرابات في دورة الأخبار بالتأكيد."

لم يصل إيفانينا إلى حد وصفه بأنه تهديد للأمن القومي ، لكنه قال إنه يؤثر على الانتخابات الرئاسية لأن الخصوم الرئيسيين الثلاثة الذين يحاولون التأثير على انتخابات 2020 - روسيا والصين وإيران - كانوا يقومون أيضًا بعمليات التأثير عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا.

قال إيفانينا: "يؤدي هذا فقط إلى تفاقم قدرتهم على القيام بذلك على نطاق واسع". ونحن نتوقع وقد رأينا هذا، وأكد أن الوكالة ستستمر في رؤية المزيد من النشاط العدواني من خصوم الولايات المتحدة والهجمات الممنهجة التي يقومون بشنها على الرئيس فيما يتعلق بوضع COVID الخاص به، وأضاف: "لذا فهذه مشكلة بالنسبة لنا على مستوى الأمن القومي ".

ووفقًا للتقرير تعرض ترامب وموظفيه وكبير أطباء البيت الأبيض لانتقادات منذ دخول الرئيس إلى مستشفى والتر ريد في نهاية الأسبوع لفشله في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوصات وحالة الرئيس.

وقال إيفانينا: "أعتقد أن تجميع المعلومات، وتزويد الشعب الأمريكي بالسيناريو الصادق، أمر بالغ الأهمية حتى لا يستنبط خصومنا الأجانب المعلومات الخاطئة"، حيث تعمل أجهزة المخابرات الأجنبية أيضًا على سرقة وتعطيل ومنع اللقاح الأمريكي Covid-19

وفي نفس السياق قال مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن إنه الكثير سيحاولون منع وصول اللقاح للمواطنين الأمريكيين عندما يتوصل العلماء للتركيبة الفعالة وصرح بأن الصين وروسيا وإيران، نفس الجهات الفاعلة الثلاثة التي تحاول منع الحصول على اللقاح.

وأضاف: "في نهاية اليوم، بمجرد إنشائه، نحصل عليه ونحمي سلسلة التوريد الخاصة به حتى يصل للجميع".