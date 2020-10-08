مركز بحوث الصحراء ينظم الملتقى العلمى حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة بمطروح

كتب عز النوبى

شهدت محافظة مطروح فعاليات الملتقى العلمى لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن الملتقي العلمي يأتي فى إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية وخاصة فيما يتعلق بإنتاج هذه الانواع الاقتصادية الهامة تحت ظروف الإجهادات البيئية بالمناطق الصحراوية، مؤكداً على دعم مركز بحوث الصحراء للمجتمعات المحلية بهذه المناطق بما يضمن رفع القدرات الفنية للمزارعين والفنيين فى مجالات إدارة المياه وزيادة الانتاجية مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

فيما أوضحت الدكتورة شيرين عادل استاذ الفاكهة بالمركز ورئيس المشروع البحثي أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المهندسين الزراعيين والمشرفين بمديرية الزراعة والادارات الزراعية وايضا جمعيات المجتمع الأهلي، واهتم المشروع بإجراء العديد من الممارسات والتطبيقات التى من شأنها تحسين انتاجية البساتين بزيادة التوسع الرأسي للإنتاج واضافة المحسنات للتربة وتطبيقات المعايير الامنة لاستخدامات الاحماض العضوية والتسميد وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التى لها تأثيرات سلبية بيئيا خاصة عند المغالاة فى استخدامها او تطبيقاتها بطريقة غير صحيحة.

كما تم خلال الملتقي العلمي استعراض أهم مخرجات وانجازات المشروع التطبيقي فيما يتعلق برصد المشكلات التى تواجه الانتاج والتسويق للمحاصيل البستانية، وايضا التدريب على الطرق الحديثة والاقتصادية لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية، وتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على أهم الممارسات والتعريف بالاشتراطات الواجب توافرها واتباعها فى التصنيع الزراعي.

كما ِأشاد الحضور بجهود مركز بحوث الصحراء من فاعليات، وأهمية استمرار هذه الجهود التى لا يستغني عنها المجتمع الزراعي فى المناطق الصحراوية وحديثة الاستصلاح ومنها مناطق الساحل الشمالى الغربي ومطروح.