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محافظ كفر الشيخ :تلقينا 70 ألف طلب تصالح بقيمة تزيد عن 354 مليون جنيه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:05 ص
محافظ كفر الشيخ :تلقينا 70 ألف طلب تصالح بقيمة تزيد عن 354 مليون جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 70 ألف و6 طلبات تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 354 مليون و712 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.


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