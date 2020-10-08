اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل زوجة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:56 ص
محافظ جنوب سيناء يستقبل زوجة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله جانب من اللقاء
جنوب سيناء: فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ، سامية محمد نجيب توفيق زوجة شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله الذى استشهد بسيناء إثر انفجار عبوة ناسفة فى مايو 2020 .

وأكد المحافظ أن مصر لا تنسى شهدائها وفخر وشرف استقبال أسر الشهداء على أرض سيناء الغالية التى ارتوت بدماء شهدائها الأبرار.

وقام محافظ جنوب سيناء بإهداء زوجة الشهيد الشال البدوى السيناوى ووعد بتكريمها وإهدائها درع المحافظة على المسرح خلال حفل اكتوبر مساء اليوم الخميس بمنطقة سوهو اسكوير.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى اطار التطوير الشامل بمدينة طور سيناء، وتشجيعاُ لشباب مدينة طور سيناء وتوفيراً لفرص عمل مناسبة وتنمية ثقافة العمل الخاص بتسليم مدينة طور سيناء 5 سيارات مجهزة للماكولات والمشروبات للعمل عليها فترتين صباحية ومسائية لتوفير 10 فرص عمل مباشرة للشباب بطور سيناء وحوالى 20 فرصة عمل غير مباشرة للعمل بمنطقة كورنيش طور سيناء وممشى اهل مصر لتوفير الخدمة لاهالى المدينة وذلك كمرحلة أولي.


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