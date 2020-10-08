محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز تطوير العشوائيات يتفقدان سوق بدر الحضارى.. صور

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد صديق، رئيس جهاز وصندوق تطوير العشوائيات سوق بدر الحضارى الجديد بحى النصر بطور سيناء، بتكلفة 15 مليون جنيه بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى عبد الوصيف سكرتير مساعد محافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ، وفق بيان اليوم الخميس، بالسوق والتجهيزات على أن يكون السوق متكاملا يتضمن 25 محلا منها محلات لبيع الخضار والبقالة ومحلات للدواجن بإضافة الى حلقه سمك واللحوم، موضحا أن السوق يوفر 500عمل مباشره و2000 فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وشدد المحافظ، على عدم وجود البائع الجالين بشوارع المدينة الفترة المقبلة على ان يكون هناك ضبطية قضائية، مشيرا على أنه تم تطوير شارع المنشيه بطور سيناء بتكلفة 25 مليون جنيه على أن يكون شارع المنشيه ممشي المواطنين ويحذر السيارات

وصرح المهندس دكتور خالد صديق، رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، أنه بصدد تطوير المدينة إتجاه البحر أن طور سيناء تعتبر أرض خصبة لتمنية المستدامة وتطوير العشوائيات لتصبح مدينه سياحية وتعليق بكونها عاصمة جنوب سيناء البوابه الشرقيه لمصر وعنوان للسياحة للعالم أجمع.



محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان سوق بدر الحضارى (1)



محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان سوق بدر الحضارى (2)



محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان سوق بدر الحضارى (3)