اليوم السابع
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محافظ بني سويف يوجه بتقديم التسهيلات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:31 م
محافظ بني سويف يوجه بتقديم التسهيلات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية محافظ بنى سويف
بنى سويف _ هانى فتحى

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وجًه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم قطاع الاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة، من خلال التقرير الذي يعرضه مدير عام الطب البيطري الدكتور طارق الوكيل، حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء  التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن، والتي يتم تنفيذها  في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

حيث تواصلت أعمال الحملة القومية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه 38 ألف رأساً ،بواقع: 33246 من الأبقار و4030من الجاموس ،و724من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 19سبتمبر الماضي وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر  الجاري، في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة. 

 

 

 


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