محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكري الـ 47 لانتصارات أكتوبر

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، الحفل الذي نظمته المحافظة بالمسرح الروماني، بمناسبة مرور 47 عاماً على ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وشارك في تنظيم الحفل مديريتي الشباب والرياضة والثقافة.

أكد المحافظ في كلمته أن ذكري انتصارات أكتوبر مناسبة غالية وعزيزة علي قلب كل مصري، فهي الذكري الخالدة عبر كل العصور ، والتي نتذكر معا فيها عظمة التلاحم والتكاتف بكل قوة وثبات وإيمان من جميع أبناء مصر مع أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة، معبرا عن اعتزازه وتقديره لكل شهداء القوات المسلحة الذين روت دمائهم الذكية أرض سيناء الحبيبة.

وأضاف المحافظ أن حرب أكتوبر وانتصار القوات المسلحة يمثل انتصار عظيم لما فيه من إعجاز وعبقرية للمقاتل المصري الذي لا يقهر، وسجل التاريخ لهذا الجيش العظيم قوة العزيمة والإصرار والتحدي، فكان نصر اكتوبر وما زال علامة مضيئة وساطعة في تاريخ مصر والأمة العربية.

وفي ختام كلمته وجه المحافظ التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد مسيرة التنمية والتحدي والبناء، وإلي شعب مصر العظيم الداعم الأصيل في كل وقت لجيش مصر، وثقته في قيادته ومؤسسات الدولة المصرية كافة والقوات المسلحة والشرطة التي تصدت لكل المؤامرات والمخططات العدائية الإرهابية الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي حول انتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة الي مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية منها فقرات للفنان محمد صلاح، وعدد من الفقرات الفنية والشعبية والموسيقية، لمديريتي الشباب والرياضة والثقافة.