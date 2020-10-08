محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكري الـ 47 لانتصارات أكتوبر

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، الحفل الذي نظمته المحافظة بالمسرح الروماني، بمناسبة مرور 47 عاماً على ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وشارك في تنظيم الحفل مديريتي الشباب والرياضة والثقافة.
أكد المحافظ في كلمته أن ذكري انتصارات أكتوبر مناسبة غالية وعزيزة علي قلب كل مصري، فهي الذكري الخالدة عبر كل العصور ، والتي نتذكر معا فيها عظمة التلاحم والتكاتف بكل قوة وثبات وإيمان من جميع أبناء مصر مع أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة، معبرا عن اعتزازه وتقديره لكل شهداء القوات المسلحة الذين روت دمائهم الذكية أرض سيناء الحبيبة.
وأضاف المحافظ أن حرب أكتوبر وانتصار القوات المسلحة يمثل انتصار عظيم لما فيه من إعجاز وعبقرية للمقاتل المصري الذي لا يقهر، وسجل التاريخ لهذا الجيش العظيم قوة العزيمة والإصرار والتحدي، فكان نصر اكتوبر وما زال علامة مضيئة وساطعة في تاريخ مصر والأمة العربية.
وفي ختام كلمته وجه المحافظ التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد مسيرة التنمية والتحدي والبناء، وإلي شعب مصر العظيم الداعم الأصيل في كل وقت لجيش مصر، وثقته في قيادته ومؤسسات الدولة المصرية كافة والقوات المسلحة والشرطة التي تصدت لكل المؤامرات والمخططات العدائية الإرهابية الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم.
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي حول انتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة الي مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية منها فقرات للفنان محمد صلاح، وعدد من الفقرات الفنية والشعبية والموسيقية، لمديريتي الشباب والرياضة والثقافة.
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